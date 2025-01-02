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ABD'deki araçlı saldırıda ölü sayısı yükseldi

ABD'deki araçlı saldırıda ölü sayısı yükseldi
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ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki yeni yıl kutlamalarını hedef alan araçlı saldırıda bilanço ağırlaştı. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini duyurdu. "Fransız Mahallesi’nde meydana gelen trajik olaylardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Dualarımız kurbanlar, aileleri ve olaydan etkilenen herkesle birlikte" diyen McKenna, "Şu ana dek 15 kişi hayatını kaybetmiştir. Tüm otopsilerin yapılması birkaç gün sürecektir. Otopsiler tamamlandıktan sonra kurbanların kimliklerini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Aracıyla kalabalığın arasına dalıp etrafa ateş açmıştı

New Orleans’ın Fransız Mahallesi’nde bulunan Bourbon Caddesi’ne gelen 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar adlı saldırgan, yeni yıl kutlamalarının sürdüğü sırada pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı. Saldırgan polis ile girdiği çatışmada öldürülürken, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtilmişti. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı.FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu.

Etiketler abd new orleans araç
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