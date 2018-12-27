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  3. 27 Aralık 2018 18:02

ABD'den vize açıklaması

Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı ilginç bir mesaj paylaştı.

ABD'den vize açıklaması
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Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı da bu gelişmeden etkilendi. Resmi hesaptan paylaşılan mesajda, "Bu hesap düzenli olarak güncellenemeyebilir. Vize işlemleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda devam edecektir" denildi.

ABD’de Trump’ın Meksika sınırına yapılmasını istediği duvara izin çıkmaması sonrasında federal hükümet kapatılmıştı… Bu gelişme birçok uygulama ve hizmeti de etkiledi. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından bu gelişme ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlarda hükümetin kapanmasından dolayı Twitter hesaplarının düzenli olarak güncellenmeyeceği belirtildi. Paylaşılan mesajlarda, “ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

Resmi hesaplardan yapılan paylaşımlarda vize hizmetlerinin devam ettiği belirtildi. Gönderilen mesajda, “ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu'nda devam edecektir” açıklaması yapıldı.

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