Abdulkadir Selvi: ''Abdullah Öcalan’ı diri diri gömmeye çalışıyorlar''

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için skandal ifadeler kullandı.

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme yapılacağını yazdı. Selvi geçtiğimiz günlerde de aynı iddiayı dillendirmişti.

Anketlerde istediği sonucu alamayan AK Parti iktidarı, İstanbul seçimleri öncesi olduğu bir kez daha İmralı’ya sarıldı. Geçtiğimiz günlerde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme olacağını söyleyen Selvi, bu iddiasını yineledi.

Selvi’nin iddiası şu şekilde:

“Mithat Sancar iktidarı, ‘İmralı adına söz kurmayın. Halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın’ diye uyardı. Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığına vize çıkması için Öcalan’a methiyeler dizmeyi tercih etti. Öcalan’ı diri diri mezara gömmeye çalışıyorlar ama o daha konuşmadan bu kadar tedirgin olduklarına göre korku dağları sarmış diyebiliriz. Peki bu arada Öcalan’la görüşme yapılacak mı? Yapılacak. Hem de çok uzun olmayan bir süre içinde kardeşi Mehmet Öcalan’ın ya da yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi gündemde.”

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...