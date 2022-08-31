Abdulkadir Selvi erken seçim tarihini verdi

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim planını bugünkü köşesine taşıdı ve masadaki tarihi açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." ifadelerini kullandı.

Erken seçim iddialarını değerlendiren Selvi, şöyle yazdı:

"Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." diyerek o ihtimalleri şöyle sıraladı:

"1- Erdoğan nabız yokluyor.

2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı."



Kulislerden erken seçim izlenimi almadığını söyleyen Selvi, "Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor."





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