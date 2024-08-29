Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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