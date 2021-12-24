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Abdurrahman Dilipak ''seçim öncesi olacaklar'' deyip satır satır yazdı

Abdurrahman Dilipak ''seçim öncesi olacaklar'' deyip satır satır yazdı

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, seçim öncesi olacakları yazdı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında önümüzdeki seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Dilipak'ın yazındaki ilgili bölümü şöyle;

"Seçimlere 1,5 yıl kaldı. Bu tartışma böyle daha 10 gün sürer, sonra rota belli olur. Zaten Ocak, Şubat, Mart dünya ve bölge açısından kritik dönem. Kaldı 3 ay, ne zaman Anayasa konuşacağız, ne zaman Siyasi Partiler, seçim yasasını konuşacağız. Erken seçim filan olmasa da, zaten 1 yıl kala tartışmalar başlar. Bu arada 2 milletvekili daha bir şekilde hayatını kaybederse, 3 ay sonra memleket ara seçime gider. O zaman da seçim alelacele bir yıl sonrasına yapılır. Çünkü seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılmaz. Bir de, bugün seçimlerle ilgili yapacağınız yasa değişikliği bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Yani seçime giden yolda yasa değişikliğini bir yıldan erken halletmeniz gerek.

Görünen o ki, 3 ay ekonomi konuşacağız, sonra 3 ay seçim yasasında, siyasi partiler yasasında, anayasada yapacağımız değişiklikleri konuşacağız, sonra da seçim tartışması. İyi mi!"

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı için...

Etiketler abdurrahman dilipak seçim öncesi olacaklar seçim öncesi
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