Abdurrahman Dilipak'tan yaylım ateşi! Çok ağır ifadeler

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Meclis'teki tüm milletvekillerine çok ağır sözlerle seslendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Haziran 2022'de Covid-19 raporu yayınladı.

DSÖ tarafından toplanan 27 üyeli bilimsel danışma grubu raporunda, mevcut verilerin virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına ilişkin, önemli veri eksikliğinden dolayı pandeminin kökenleri konusunda tam olarak anlaşılmadığı bilgisi yer aldı.

Covid-19 salgınının başından itibaren konu hakkında birçok konuşma yapan ve makale kaleme alan Dilipak ta raporun yayınlanmasının ardından kişisel Twitter hesabından tüm milletvekillerine çağrıda bulundu.

Dilipak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“DSÖ de kabul ettikten sonra CoVID komplosu hakkında TBMM'de, bir tane de olsa Milletin vekili yok mu, bu konuda soru soracak, gündem dışı konuşacak. 1 Tane!.. Yalnız 1 kişi. Yazı ile "Bir" kişi., insaf, vijdan hakkat aşığı bir tek kişi!”