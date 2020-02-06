Acı haberler bitmiyor ! Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.
Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.
Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.
Kurtarma ekipleri bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. İlk çığ felaketiyle birlikte toplam can kaybı 41'e yükseldi.
İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ
Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı.
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