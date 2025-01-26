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Acılı aileleri arayıp hakaret eden o vicdansızlar yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak hakaret eden 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bolu'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINI ARAYIP HAKARET ETTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak alay eden, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. 

BAKAN YERLİKAYA: "VİCDANSIZLAR YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına arayarak hakaret eden 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına arayarak hakaret eden 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına arayarak hakaret eden 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Etiketler kartalkaya hakaret otel yangını
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