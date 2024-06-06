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Acvit Kozmetik İsmail Çetin: ''Kozmetikte imitasyon ve merdiven altı oranı %79’a ulaştı''

Acvit Kozmetik İsmail Çetin: ''Kozmetikte imitasyon ve merdiven altı oranı %79’a ulaştı''
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Kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, sahte ürün imalatını artırırken, sahte ürünler tüketicilerin cebi kadar sağlığını da tehdit ediyor.

Türkiye’de merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürün oranlarının yüzde 79’a çıktığını söyleyen Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, “Piyasada bulunan birçok ürünün bakanlık onayı yok. Kutu ve etiket yapılıp içi doldurulup satılıyor. İşini doğru yapanların maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Maliyetler belli, yarı fiyatına nasıl satıldığını anlamış değiliz” dedi.

Kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, sahte ürün imalatını artırırken, sahte ürünler tüketicilerin cebi kadar sağlığını da tehdit ediyor.

UTS kaydına bakınız

Tüketicilerin kozmetikte sahte ve imitasyon ürünlere karşı, Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasını cep telefonuna indirmeleri önerisinde bulunan Çetin, ürün üzerindeki barkodu okutarak ürünün gerçek veya sahte olduğunu anlaşılacağını belirtti.

Dünya Gazetesine açıklama yapan ve Sahte ürünlerin anında uygulamanın altındaki butondan şikâyet edebildiğini aktaran Çetin, “Kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na firma kaydı yaptırması gerekiyor. Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS’ye kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi.

“Sadece %20’si denetimden geçiyor”

Bakanlık kaydı olan ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğine dikkat çeken Çetin, “Herhangi bir sorun çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz firma olarak tüm izin, rapor ve testlerden geçtikten sonra ürünü tüketicilerle buluşturuyoruz. Kozmetik ürünler piyasada çoğalmaya başladı.

Kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, sahte ürün imalatını artırırken, sahte ürünler tüketicilerin cebi kadar sağlığını da tehdit ediyor.

Bakanlık denetimlerini artırmalı. Denetimlere de nihai tüketiciden başlayarak harekete geçilmeli. Nihai tüketicinin elindeki ürünü incelemeye almalı. Yetkili merciler sahte ürünü veya imitasyon ürünü depoda bulabilirse işlem yapabiliyor.” Kozmetik ürünleri araştırmalarında imitasyon üretiminin yüzde 29, merdiven altı üretiminin yüzde 34 ve rastgele aktar karışım ürünlerin oranı ise yüzde 16 olduğunu ifade eden Çetin, Bakanlık bildirimli ürün üretiminin ise sadece yüzde 21’lerde olduğunu kaydetti.

Etiketler ismail çetin acvit kozmetik acvit merdivenaltı merdivenaltı üretim merdiven altı merdiven altı üretim
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