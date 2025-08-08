Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'den o belgeleri istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Yargıda İBB Borsası" iddialarıyla ilgili "Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in İBB Borsası iddiasıyla ilgili konuştu.

Tunç, "Özel, yargı mensuplarımıza yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bu soruşturmalar siyasi soruşturmalar demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Mitinglerde elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme" ifadelerini kullandı.

Tunç şunları söyledi;

"Dosyanın içeriğini bilmeden bir takım beyanlarla adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalıştı. Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Soruşturmanın sonucunu beklememiz gerek. Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir."

Sahte e-imza soruşturması hakkında da konuşan Tunç, "Soruşturma 13 Ağustos 2024 tarihinde bir ihbarla başlatıldı. 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 37 kişi tutuklandı" dedi.

Tunç, "Bu soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos'ta yapılan ihbarla başlayan bir süreç söz konusu. Bunu çıkaran yargı. Kamuoyunda dezenformasyon yapılıyor. Bu çetenin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak Nakara Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma başlatılıyor. BU kapsamda gizli yürütülen bir soruşturma. Gözaltılar yapıldı ve operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 190 hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. 150 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma gizli ama bir mağduriyet oluşturulmaması adına tüm tedbirler alındı. Bu sahte belgelerle herhangir bir işlem yapılamadı. UYAP sistemi dünya çapında gelişmiş bir sistem. Sürekli test edilen dünyanın en güçlü sistemlerinden" ifadelerini kullandı.