Adana ve Bitlis'te deprem

Adana'da saat 03:43'te 3.9 büyüklüğünde, saat 02:12'de ise Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 03’43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BİTLİSTE DE DEPREM

AFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02:12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...