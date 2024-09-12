Adana'da iğrenç görüntü: Umumi tuvalette bağırsak temizlediler
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Adana'da sıklıkla tüketilen kokoreç ve mumbar yapımında kullanılan bağırsaklar, Seyhan ilçesindeki umumi bir tuvalette 2 kişi tarafından temizlenirken görüntülendi.
Adana'da 2 kişi umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüldü.
Adana'da ve Türkiye'de en çok tüketilen kokoreç ile mumbar zorlu temizlik sonucu sofralara ulaşıyor. İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı.
Fotoğrafı paylaşan kişinin ise bağırsak temizleyen şahısları uyardığı ancak 2 kişinin uyarılara aldırış etmediği öğrenildi.
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