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  3. 24 Aralık 2018 13:22

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar: İşte Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın savcılık ifadesi

Halk TV'de katıldıkları programdaki sözleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in savcılıkta verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifade vermek için adliyeye geldi.

Savcıya ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadesinde "Sözlerimiz çarpıtıldı. Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı" dediği ortaya çıktı.

HER GÜN KARAKOLA İMZA VERECEKLER

İki isim ifadeleri sonrası adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."

3 AYRI SUÇLAMA

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" ifadelerini kulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'darbe çağrısı' yaptıklarını ileri sürdü. Erdoğan'ın sözlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezen ve Akpınar hakkında önceki gün 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'darbeye çağrı' ve 'ölüm tehdidi' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

 

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