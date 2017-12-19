Adliyeye gülerek geldi... Aralarında o da var !

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, geçtiğimiz hafta örgütün Ankara, İstanbul, Afyon ve Kırıkkaleillerinde gaybubet evi olarak kullandığı tespit edilen 65 eve operasyon başlatılmıştı. Örgütün Ankara yapılanması ve mühendis yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 70'i gözaltına alınmıştı.

Aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.