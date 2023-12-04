AFAD uyarmıştı: Marmara'da 15 artçı sarsıntı daha

Bugün Gemlik Körfezi'nde peş peşe meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Marmara Denizi'nde şu ana kadar 15 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Marmara Bölgesi bugün merkez üssü Marmara Denizi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Kısa süreli paniğe yol açan depremler başta İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere pek çok şehirde hissedildi.

Gemlik Körfezi’ndeki 5.1’lik depremin ardından aynı bölgede artçı sarsıntılar ard arda geldi.

İlki ve en büyüğü depremden 3 dakika gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki artçı depremin ardından saat 12’ye kadar 15 kez sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" demişti.