Afgan sığınmacılarla ilgili uykularımızı kaçıracak ayrıntı!

Akın akın Türkiye'ye gelen Afganları işaret eden ve Türkiye'ye farklı hastalıklar taşıdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Afgan göçmenlerin aşı hikayeleri yok, hastalık durumları bilinmiyor. Özel bir karar alınmadıkça bu kişilerin aşılanması imkansız" dedi.

Türkiye ye gelen göçmenlerle birlikte hastalıkların seyrinin nasıl etkileneceği konusunun çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaşanan göçmen sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YeniÇağ'dan Halil Yatar'ın haberine göre Suriye'den göçmenler geldiğinde de ülkemizde görmediğimiz bazı hastalıkların tekrar ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Ceyhan, "Mesela 'Şark Çıbanı' gibi hastalıklar görülmüştü. Fakat 2013'te kızamık salgını oldu onlardan bize bulaştı demedik tam tersine Suriyelilerde görülen kızamık hastalığı bizim ülkemizdeki kızamık virüsü ile aynıydı. Suriye özelinde düşünecek olursak bize yeni hastalık getirmekten ziyade aşı olmadıkları için bizim aşı ile bitirdiğimiz hastalıkların yayılması yani artmasına neden olmuştu" dedi.

Afganistan'dan, Irak'tan ve Suriye'den gelen düzensiz göçmenlerin aşı olmadıkları için hem kontrol altına aldığımız hastalıkların yaygınlaşmasına hem de bizde olmayan hastalıkların yayılmasına neden olduğunun altını çizen Ceyhan, "Düzensiz göçmenler savaştan kaçarak ülkemize kaçak girdikleri için biz bu insanları tespit edemiyoruz. Bu düzensiz göçmenlerin ne tür hastalıklar taşıdığını ya da bizdeki hangi hastalıkları dolaştırdıkları konularında bir bilgimiz yok. Afganistan zaten çok problem bir bölge özellikle çocuk felcinin yaygın olduğunu biliyoruz. Biz bu hastalığı en son 26 Kasım 1998'de görmüştük bu hastalığı. Dünya'da sadece Afganistan'ın Pakistan sınır bölgesinde görülüyor. O bölgeye aşı ekipleri giremiyor. Afganistan'dan gelen göçmenlerin muhakkak kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Herkesin göçmen denildiğinde Suriyelileri aklına getirdiğini belirten Ceyhan, "Yıllardır söylüyorum sağlık anlamında esas tehlike Irak ve Afganistan bölgelerinden gelen düzensiz göçmenler. Kayıtları yok, aşı hikayeleri yok, hastalık durumları bilinmiyor ve bir araştırma yapılmıyor. Maalesef şu anki aile hekimliği sisteminde özel bir karar alınmadıkça bu kişilerin aşılanması imkansız" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kara kutu olduğunun altını çizen Ceyhan, "Afganistan'da hangi varyant yaygın ve salgın ne ölçüde bilgimiz yok. Bizde delta ve delta plus varyantı zaten çok yaygın durumda. Afganistan'da hangi varyantlar var kimse bilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü dahi o bölgede yeterli örnek alamıyor ve aşılama yapamıyor" dedi.

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