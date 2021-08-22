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Afganistan'dan tahliye edilen 357 kişi İstanbul'a getirildi

Afganistan'dan tahliye edilen 357 kişi İstanbul'a getirildi

Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk ve yabancı uyruklu kişi İstanbul'a getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

Etiketler istanbul havaalanı tahliye
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