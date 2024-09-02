Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
N.Ö (47) idaresindeki 03 SK ... plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol