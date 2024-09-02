  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

N.Ö (47) idaresindeki 03 SK ... plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 9 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Etiketler Minibüs kaza Afyonkarahisar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'te ne kadar zam alacak? 4 farklı senaryo masada SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'te ne kadar zam alacak? 4 farklı senaryo masada Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldı Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldı Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi Sıfır otomobilde sıfır faizli kredi kampanyası başladı Sıfır otomobilde sıfır faizli kredi kampanyası başladı Ece Üner'den kayıp Narin'le ilgili dikkat çeken sözler: ''Bir köy susuyor...'' Ece Üner'den kayıp Narin'le ilgili dikkat çeken sözler: ''Bir köy susuyor...'' Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Ankara'da iskele faciası: 2'si kardeş 3 ölü Ankara'da iskele faciası: 2'si kardeş 3 ölü AK Partili Külünk: ''Erdoğan'ın güzel anılarak devretmesini isterim'' AK Partili Külünk: ''Erdoğan'ın güzel anılarak devretmesini isterim'' Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti
Avrupa'ya uçacaklar dikkat: Sınırlama getirildi Avrupa'ya uçacaklar dikkat: Sınırlama getirildi Emekli promosyonları güncellendi: Maaşın iki katına çıkıyor: İşte banka banka promosyon miktarları Emekli promosyonları güncellendi: Maaşın iki katına çıkıyor: İşte banka banka promosyon miktarları ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur? ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur? İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı MSB'den ''teğmenlere soruşturma'' iddiasına yanıt MSB'den ''teğmenlere soruşturma'' iddiasına yanıt Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı Türk askeri Suriye'den çekilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken açıklama Türk askeri Suriye'den çekilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken açıklama Eşinden habersiz kredi çeken kocaya kötü haber Eşinden habersiz kredi çeken kocaya kötü haber