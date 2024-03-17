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Afyonkarahisar’da narkotik operasyonu! 1 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da narkotik operasyonu! 1 kişi yakalandı
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Afyonkarahisar'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den büyük miktarda uyuşturucunun getirileceği bilgisine dayanarak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, tren garı içerisinde R.Y. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da polis tren garında gözaltına aldığı bir şahsın bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir’den kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tren garı içerisinde R.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahsın bavulunda arama yapan ekipler 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler Afyonkarahisar uyuşturucu operasyon
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