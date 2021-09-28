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Ağlayan öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenle ilgili yeni gelişme

Ağlayan öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenle ilgili yeni gelişme

Konya'da ilkokulda öğrencisini okulun ikinci gününde ağlayarak annesini istemesi üzerine azarlayıp tehdit eden öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 7 Eylül Salı günü merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç., sınıfta ağlamaya başladı. Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen A.Ç., sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı. Sınıftaki bu anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ağlayan A.Ç, "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamasının ardından öğretmen A.I., "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler" dediği duyuluyor.

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 "ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İlkokul öğrencisine bağırarak azarlayan öğretmenin görüntüsünün paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Etiketler öğrenci tehdit
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