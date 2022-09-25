Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

Ömer Tuğrul İnançer’in ölümünün ardından Cerrahi tarikatının yeni lideri Ahmet Özhan oldu.

İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel, tarikatının yeni postnişinin Türk sanat müziği şarkıcısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Ahmet Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde ‘meşk’ adı verilen etkinlikleri yönetiyordu.

İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan, bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

“Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor”, “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil” ve TBMM çatısı altında, “Bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı” ifadeleriyle gündeme gelen Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer İnançer, 5 Eylül günü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.