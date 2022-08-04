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AK Parti iktidarının ''KYK formülü'' belli oldu

AK Parti iktidarının ''KYK formülü'' belli oldu

Ekim ayında TBMM gündemine getirilecek olan Kredi Yurtlar Kurumu kredi faizlerinin silinmesine yönelik çalışmanın kapsamı belli oldu.

Enflasyon farkıyla devasa oranda gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizi, mezunların borçlarını sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara yönelik “Faizleri ödemeyin” çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da faizlerin silindiğini açıklamıştı.

 Ancak alınan kredilerin geri ödemesi katlanmaya devam ediyor. AK Partili kurmayların ‘durdurulacak’ açıklamalarının aksine bazı borçlularsa hesap blokeleriyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yasal düzenleme bekleniyor.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre iki ayrı formül üzerinde duruluyor. İlk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Diğer bir formüldeyse, her yıl faizin yüzde 5 ya da 10’a sabitlenmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Diğer öğrencilerde bir hak kaybının yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu süreçte iki formül üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımızı eylülde netleştireceğiz. Düzenleme yeni yasama yılında Meclis’e gelecek” dedi.

(Kaynak)

Etiketler kyk kyk kredileri kyk faizleri kyk borcu
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