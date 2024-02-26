AK Parti Sözcüsü Çelik'ten emeklilere seyyanen zam sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sınırlarımızın etrafında teröristan adacıklarını kurmak isteyenlere şimdiye kadar müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır.

Enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, gen ve kadın istihdamının artması gibi pek çok alanda güçlü neticeler görünüyor. Makroekonomik göstergelere de yansımaya başladı.6'lı 7'li masaya destek veren genel başkanların vatandaşlarımıza özür borcu vardır. Şimdi gördük ki gizli protokoller çıktı ortaya. Her birinin bugün yerel seçim için oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak milletten özür dilemesi gerekir. Bütün bunlar olmamış gibisinden 'Ben iyiydim onlar kötüydü' diyerek oy istemek siyaset açısından geçer not almaz. CHP'de neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı, onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı, hizip savaşların devam ettiği bir tablo var. Bütün bunlar siyasetsizliğin neticesidir.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM KONUSU

Bugünkü MYK'da bu konularla ilgili somut olarak bir değerlendirme gerçekleşmedi. Toplantımızda Seçim İşleri Başkanlığının sunumu değerlendirildi. Her kesimden vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çalışma Bakanlığımızın emeklilik meselesinde çalışmalarını takip etmek gerekir.