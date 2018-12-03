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  3. 03 Aralık 2018 14:45

AK Parti vekilin doktor kardeşi ölü bulundu

Giresun'da, aile hekimi Dr. Ahmet Kartal, evinde ölü bulundu. Kartal'ın, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

AK Parti vekilin doktor kardeşi ölü bulundu
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Giresun'da merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Kartal'dan 3 gündür haber alamayan çalışma arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, Nizamiye Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dr. Ahmet Kartal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dr. Kartal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra Dr. Ahmet Kartal için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Dr. Kartal'ın cenazesi memleketi Van'a gönderildi. Dr. Ahmet Kartal'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

DHA

aile hekimi , ahmet kartal
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