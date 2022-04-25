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AK Parti yüksek enflasyon için yine tarih verdi: ''15 gün sonra''

AK Parti yüksek enflasyon için yine tarih verdi: ''15 gün sonra''

"Hayat pahalılığının farkındayız" diyen AK Partili Ömer Çelik, Türkiye'deki geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon ve zam yağmurunun neden olduğu hayat pahalılığının biteceği tarihi böyle açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği Üsküdar Buluşmaları'na katıldı. Hayat pahalılığının ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

 Türkiye'yi çok borçlu, enflasyonun, cari açığın çok yüksek olduğu, milli gelirin çok düşük kaldığı noktalardan aldıklarını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyasetler Türkiye'yi çok güçlü yerlere taşıdı. Şimdi de bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler, dünyada pek çok ülkede on yıllardır görülmemiş enflasyon rakamları görünüyor. Yaşananlar tabii bizi de etkiliyor. Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak. Ondan sonra da bunu kademe kademe hep beraber göreceğiz.

Şundan emin olun, biz çarşıda, pazarda gündem nedir, genç kardeşlerimizin gündemi nedir farkındayız ve bunları her gün değerlendiriyoruz. Daha önce nasıl çözüm bulduysak şu anda dünyanın içerisinden geçtiği bu türbülansın olumsuz yansımalarını da ortadan kaldıracak şekilde güçlü çözümler bulacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın"

Etiketler nureddin nebati ömer çelik ak parti hayat pahalılığı kriz ekonomik kriz enflasyon yüksek fiyat
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