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AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı

2023 seçimlerinde "Z Kuşağı" gençlerin önemini fark eden AK Parti iktidarı, sosyal medyada harekete geçti. Ancak AK Parti'nin attığı adım ifşa olunca fenomen hesap hızla takipçi kaybetti.

AK Parti iktidarı Z kuşağını kazanabilmek için sosyal medya platformları üzerinde yeni bir sayfa açtı. Ancak kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından, ilgili sayfanın bot hesaplarla doldurulduğu ve başka bir sayfadan satın alındığı ortaya çıkartıldı.

İktidar partisi tarafından sayfanın gönderilerinin altındaki yorumlarda ise çok sayıda gencin tepkileri yer aldı.

Etiketler z kuşağı ak parti fonlama troll trolleme
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