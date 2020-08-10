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  3. 10 Ağustos 2020 11:41

AK Parti'de Abdurrahman Dilipak çatlağı

İstanbul Sözleşmesi tartışmasında “fahişe” sözleriyle tepki çeken Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'yi böldü.

AK Parti'de Abdurrahman Dilipak çatlağı
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen AK Parti’lilere “fahişe” diyen Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

AK Parti'de Dilipak'a tepki sürerken, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Lütfiye Sevla Çam'ın aksine suç duyurusunda bulunmayacaklarını açıkladı.

Temur, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Hükümete yakın Akit gazetesine konuşan AK Parti'li Temur, şunları dile getirdi:

“Biz bu konuya sıcak bakmıyoruz. Niyetimiz yok ama parti ve genel merkezden nasıl bir yol izlememiz gerektiği söylenirse biz de ona göre hareket etmek zorunda kalırız.”

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