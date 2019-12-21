AK Parti'de ''Passat'' krizi !

Yeni fabrikası için Türkiye’yi seçtiği açıklandıktan sonra Erdoğan’ın talimatı ile Volkswagen’e yapılan jest beklemeye alındı. Alman otomobil devinin Ekim ayında açıklanan yatırım kararının ardından AK Partili yetkililerin Audi marka araçlarının Passat’a çevrilmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım kararının açıklanmasının ardından partisinin MYK toplantısında Passat kullanımına yönelinmesini istedi.

Erdoğan’ın aynı dönemde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya da, “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz” dediği basına yansıdı.

‘HAVA DEĞİŞİRSE’ KULLANILACAK

Bu açıklamaların üzerine Barış Pınarı Harekatı harekatı gelince Volkswagen yatırım kararını beklemeye aldığını açıkladı. Hürriyet gazetesinde bugün yer alan kulis habere göre, bu nedenle geçen ay AK Parti’ye alınan 20 tane Passat otomobil henüz kullanıma girmedi.

Genel başkan yardımcılarının Audi A8 araçlarının yerine alınanların yanısıra bakanlıklara da Passat marka makam araçları alımı yapıldı. Ancak erteleme kararı nedeniyle AK Partili siyasetçiler şimdilik bu araçları kullanmaya başlamadı. Araçların ‘uluslararası havanın değişmesi durumunda’ kullanıma gireceği belirtildi.