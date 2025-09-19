AK Parti'de peş peşe istifalar: Bir il başkanı daha görevden ayrıldı

  1. Anasayfa
AK Parti'de Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından Niğde, Adıyaman ve Çanakkale il başkanları da görevlerinden istifa etti.

AK Parti'de istifa furyası devam ediyor. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in istifasının ardından Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevlerinden ayrıldı. 

Niğde İl Başkanı Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin.” 

ADIYAMAN İL BAŞKANI KABLAN GÖREVİNDEN AYRILDI

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yayınladığı uzun bir teşekkür mesajıyla görevinden ayrıldığını duyurdu.

İl başkanlığı koltuğuna Haziran 2024'te oturan Kablan, istifa mesajında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kablan, ''"Davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır. Rabbim, niyetimizi halis, akıbetimizi hayırlı eylesin. Milletimizin hayır duasından ayırmasın." ifadelerini kullandı. 

BİR İSTİFA DAHA

Son olarak Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eylül 2024'ten beri İl Başkanlığı koltuğunda oturan Ömer Faruk Göktürk "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

