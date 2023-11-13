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AK Parti’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi

AK Parti’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır” dedi.

Etiketler ak parti aday aday adayı
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