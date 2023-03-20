AK Parti'den 38 maddelik yeni yasa teklifi

AK Parti, sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'li milletvekillerin imzasını taşıyan, 'İspençiyari Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair' 38 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalara öncelik verilecek. Yaşlı sağlığı konusunda maliyet ve hizmet sunumu ilk sıralara getirilecek. Bu kapsamda, tedbirlerin artırılması hedefleniyor. Teklifle, 'yaşlı nüfus' sağlık hizmetlerinde yakın takipte olacak.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ SAĞLANACAK

Teklifle; Aile Hekimliklerine, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak. Böylece bu konudaki hizmetlere kolayca erişilebilecek ve belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolünün yapılabilmesi mümkün olabilecek. Piyasada bulunan beşeri tıbbi ürünlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından izlenebilirliğini sağlamak için 'İlaç Takip Sistemi'ne bildirim zorunluluğuna uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Öte yandan düzenleme ile; odalara üye olmayan 'Optisyen Gözlükçüler' mesleki faaliyette bulunamayacaklar.