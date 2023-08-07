  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'den ''dövizle askerlik'' açıklaması

AK Parti'den ''dövizle askerlik'' açıklaması

AK Parti'den ''dövizle askerlik'' açıklaması
Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddiaların yer aldığına dikkati çekti.

Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeleriyle olan güçlü bağlarına zarar verebilecek bu haber, söylenti ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir” bilgisini verdi.

Etiketler döviz askerlik bedelli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi
Kocaeli’de büyük patlama! Yaralılar var
Atatürk'ü seven, sevmeyen anketinden dikkat çeken sonuçlar
Bankadan kredi alamayan vatandaş soluğu ''cep''te aldı
Erkin Koray hayatını kaybetti
Tekirdağ'da fabrika alev alev yandı!
Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak
Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü