AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilgili düzenlemeyi tüm partilerin olumlu katkısıyla bu akşam yasalaştırmayı ümit ettiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın açıklamaları şöyle:

Uzun bir aradan sonra bugün Meclisimizi açma imkanı bulabildik. Bugün uzun zamandanberi üzerinde çalıştığımız, ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz. Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul ve dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaştırmayı hedefliyoruz; ümidimiz, niyetimiz bu akşam mutlaka bu kanunun yasalaşması şeklinde.