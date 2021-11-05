AK Parti'den İYİ Parti'li Türkkan'a küfür tepkisi

AK Partili Çelik, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu iddia edilen kişiye küfür etmesine ilişkin açıklama yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu iddia edilen kişiye küfür etmesine ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.

Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...

Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.''

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, şehit yakını olduğu iddia edilen kişiye küfür etmesine ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapmış, ''Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız'' ifadelerini kullandı.