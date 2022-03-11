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AK Partili 4 vekil koronavirüse yakalandı

AK Partili 4 vekil koronavirüse yakalandı

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Ali Şahin ve Derya Bakbak koronavirüse yakalandı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Ali Şahin ve Derya Bakbak’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Karantinada olan   dört milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlk koronavirüs haberi Ahmet Uzer’den geldi. Uzer, sosyal medya hesabından “Bugün hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür hastalığı aşı yaptırdığım için hafif geçiriyorum” açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı.

Ardından milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ve Nejat Koçer’in PCR testlerinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Koronavirüse yakalanan milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve dinlendikleri belirtilirken, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve sağlığına kavuşmuştu.

Etiketler ak parti milletvekilleri koronavirüs covid covid-19 pozitif
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