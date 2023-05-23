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AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yeni 28 Mayıs iddiası

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yeni 28 Mayıs iddiası
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonucu bir saatte öğrenebileceklerini söyledi.

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm adayların oy oranı yüzde 50’nin altında kalmış ve seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci tur, 28 Mayıs’ta düzenlenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Böke‘nin aktardığına göre Yavuz, 28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alacaklarını söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu: “28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız.”



(Kaynak)

Etiketler Ali İhsan Yavuz 28 mayıs seçim seçim sonuçları
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