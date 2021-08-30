AK Partili başkandan yangına photoshoplu müdahale

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, kentteki yangına photoshopla müdahale etti. Özaydın'ın fotoğrafta kullandığı THK uçağı hem kullanım dışı hem de yanlış yere su bırakıyor. Tepki alan paylaşımın ardından Özaydın, aynı paylaşımı yineledi.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerindeki yangın vatandaşların 'müdahale edilmiyor' eleştirilerini gündeme getirmesinin ardından 12 gün sonra söndürüldü.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ise yangınla mücadeleyi farklı bir noktaya taşıdı. Yangının sürdüğü alandan bir fotoğrafın üzerine eklenmiş yangın söndürme uçağını paylaşan Özaydın, sosyal medyada tepki aldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, devletin Tunceli'deki yangınlara gereken müdahaleyi yaptığını ileri sürerek yangın fotoğrafına photoshop ile söndürme uçağı ekledi.

Özaydın'ın ilginç paylaşımında yer alan uçak ise THK'ya ait kullanılmayan yangın söndürme uçağı olduğu görüldü. Dikkat çeken bir başka nokta ise photoshopla eklenen uçağın yangının bulunduğu alana değil yanmayan alana müdahale etmesi.

Özaydın, yangına müdahale edilmediği yönündeki eleştirilere yanıt vermek için sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…" ifadelerini kullanan

Özaydın, yangın fotoğrafına photoshop programıyla söndürme uçağı ekledi.