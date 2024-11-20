AK Partili belediye hakkında skandal iddia: ''Bir konsere 85 milyon TL ödendi''

Gazeteci Nevşin Mengü kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamada İzmir'in AK Partili tek belediyesi olan Menemen Belediyesi'nin konser ve söyleşiler için 5 milyon TL harcama yaptığını öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye’lerinin düzenlendiği konserlere dair gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Harcanan tutarlar üzerine yapılan incelemenin ise CHP’li 3 belediyeye yapılması ise dikkat çekmişti.

Gazeteci Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalı üzerinden AK Partili Menemen Belediyesi'nin konser ve söyleşiler için ayırdığı milyonlarca liralık ödemelerin belgesine ulaştığını paylaştı. Mengü'nün açıkladığı belgeler arasında 85 milyon liralık bir ödeme olduğu görüldü.

Mengü, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında "Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları eleştirelim" diyerek İzmir’in tek AK Partili belediyesi olan Menemen Belediyesi'nin tek bir konsere 85 milyon lira harcadığını iddia etti. Mengü, “AKP'li Menemen Belediyesi ise 30 Eylül-9 Ekim arası konser ve söyleşi organizasyonları düzenlemiş. 85 milyon, 4 milyon ve 1 milyon liralık ödemeler var. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit konser veren söyleşi yapan isimler arasında bulunuyor.” dedi.

85 milyonluk konserin kimin verdiğini bilmediğini belirten Mengü, "Menemen Belediyesi ciddi SGK borçları olan bir belediye. Borçlarını ödemek için hazinedeki bazı arazileri önce belediyeye aktarıyorlar daha sonra belediyeler bu arazilere imar çıkarıp tekrar hazineye satıyorlar. Bu ilk değil daha önce farklı AKP'li belediyelerde de gördük." söyleminde bulundu.