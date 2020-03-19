AK Partili belediyeden ''kayınbirader'' ataması

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun, belediyede Muhtar İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüten kayınbiraderi Zülfü Turan’ı yeni kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine getirdiği ortaya çıktı.

Belediyeden Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a yapılan açıklamada, “Zülfü Bey belediyeye geldiğinde bizler strateji dairesi kurmayı düşünüyorduk. Belediyeye geldiğimizde kimsenin AB ile ilgili meselesi, derdi yoktu. Biz bu meseleleri çok önemsiyoruz. Strateji Dairesi’ni kurduk. Bu daire hazırlanana kadar Zülfü Bey, Muhtarlar Dairesi başkanlığı görevini yaptı. Şimdi ise Strateji Dairesi başkanı oldu” denildi.

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve gelir gelmez kayınbiraderi Zülfü Turan’ı önce özel kalem müdürlüğüne getirdi. Bir süre sonra ise Turan’ı Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’na atadı. Atamanın basına yansımasının ardından Zorluoğlu, kayınbiraderinin özel kalem müdürlüğünü vekâleten yürüttüğünü, sadece Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’ndan maaş aldığını açıkladı. Bir süre sonra ise Başkan Zorluoğlu’nun talimatıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimi kurulduğu bu birimin başına ise Zülfü Turan’ın getirildiği ortaya çıktı.

Belediyenin basın danışmanlığı konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Zülfü Turan’ın Belediyede işe başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu memur olarak çalıştığını belirtti.