AK Partili belediyeye yolsuzluk soruşturması

AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bir daire başkanının rüşvetten tutuklanıp ceza almasının ardından ikinci skandal yol bakım işlerinde ortaya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya çıkan vurgun olayında, iddialara göre özel sektörden kiralanan kamyonlara fazla sefer yazılarak yaklaşık 1 milyon 400 bin lira yolsuzluk yapıldı.

Konuyla ilgili Yol Bakım İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli L.K. isimli bir personel açığa alınarak soruşturma açıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Belediyenin CHP’li Meclis Üyesi Atilla Tekcan, vurgunun detayları ile ilgili bilgi vererek, araç takip işlerinden sorumlu mühendisin 3 ayda 1 milyon 400 bin liralık usulsüz faturayı kestiğini ileri sürdü.

Tekcan, Yol İşleri Daire Başkanlığının, yol yapım ve bakım işleri için iş makinası ve araç kiraladığını, bu araçlara araç takip cihazı takıldığını ve hangi bölgelerde ne kadar çalıştığının kayıt altına alındığını vurgulandı.

Araçların taşıt tanıma sistemi ile yakıt aldığını belirten Tekcan, şöyle konuştu:

2021 yılında Araç takip sistemini takip edip şube müdürlerine raporlayan L.K adlı Makine Mühendisi, işten ayrılan kamyonlara 10,11 ve 12’nci aylarda çalışmış gibi göstererek belediyeye fatura kestiriyor. Belediyede bu faturaları ödüyor. İlçe şube müdürlerinden birisi durumu fark ediyor, Yol ve Bakım İşleri Daire Başkanına bilgi veriyor, daire Başkanı konuyla nedense ilgilenmiyor. Bu sefer aynı ilçe şube müdürü konuyu genel sekreter yardımcısına götürüyor. Genel sekreter yardımcısı durumu başkana anlatıyor. Başkan da hemen teftiş kurulunu devreye sokuyor ve inceleme başlatıyor. İnceleme sonucunda ifade edildiğine göre 1 milyon 400 bin lira usulsüz ödeme tespit ediliyor ve ilgili kişilerden bu paralar tahsil ediliyor. Bu kişiler belediye tarafından ‘İhale Yasaklısı’ olarak ilan ediliyor ve mühendisi L.K hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurunda bulunuyor. 8 tane ilçe müdürlüğüne de incelemeden puantajları imzaladıkları içinde uyarı cezası veriliyor.

MÜHENDİSİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mühendisin avukatı Fikret Can Demir, konuyla ilgili açıklama yaparak yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, müvekkilinin üstlerinden bilgi ve talimat almadan herhangi bir iş ve işlem yapmadığını söyledi.

Soruşturma sonuçlanmadığı kaydeden avukat Demir, şöyle konuştu:

Müvekkilimin bahsi geçtiği gibi görevden alınma gibi bir durumu yoktur. Görev yeri değişikliği yapılmıştır. Müvekkilimin harcama yetkisi yoktur. Harcama yetkisi olmayan bir kişiyi ödemelerde usulsüzlükle suçlamak herhangi hukuki ve siyasi anlayışla bağdaşmamaktadır. Müvekkilim, belediyede memur olarak görev yapmakta, bürokrasinin temel kuralı olan hiyerarşik düzene göre hareket etmektedir. Üstlerinden bilgi ve talimat almadan herhangi bir iş ve işlem içerisinde girmemektedir. Bu talimatların hepsi yazılı ve sözlü olarak kayıtları halinde tarafımızda mevcuttur. Ayrıca müvekkilim, 12 yıllık memuriyet yaşantısında herhangi bir rüşvet, irtikap, hırsızlık vs. olayları yaşamamış aksine kurumda işlenmiş olan birçok hırsızlık dosyasında da müşteki (şikayetçi) sıfatıyla dosyalarda yer almıştır. Suçlamalarda geçtiği gibi herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Raporuna itiraz edilmiş ve İdare Mahkemesi ilgili itirazları değerlendirme aşamasındadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Başsavcılığına müvekkil aleyhine suç duyurusunda bulunmuş ve ön inceleme görevi valiliğin muhakkiklerindedir. Muhakkik raporu henüz tanzim edilmemiş olup müvekkil aleyhine herhangi bir karar çıkmamıştır.

İKİNCİ VURGUN İDDİASI

AK Partili Büyükşehir Belediyesi’nde 2020 yılında ortaya çıkan başka bir olayda ise, Mali Hizmetler Daire Başkanı B.K. belediye ile iş yapan müteahhitlerin hak edişlerinin miktarlarını arttırması karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Yaklaşık 11 ay cezaevinde kalan B.K., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda rüşvet aldığı sabit görülerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti.

B.K.’nın belediyede bulunan odasındaki kasada çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg’lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusu çıkmıştı.

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