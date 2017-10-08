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  3. 08 Ekim 2017 18:11

AK Partili eski bakan ameliyat oldu

AK Partili eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ameliyat oldu.

AK Partili eski bakan ameliyat oldu
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Bursa'da özel bir hastanede ameliyat edilen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Acıbadem Bursa Hastanesinde safra kesesindeki rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Çelik, iki gün müşahade altında tutuldu.

Çelik, bugün doktorlar tarafından yapılan son kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki evinde dinlenen Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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