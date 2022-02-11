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AK Partili isim de isyan etti: ''Erdoğan'ı seviyorum ama artık yeter''

AK Partili isim de isyan etti: ''Erdoğan'ı seviyorum ama artık yeter''

Yeni yılda yağmur gibi yağan zamlara AK Parti'de Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve özel bir okulu yöneten Kamil Özyön de "Erdoğan'ı seviyorum ama artık yeter" diyerek isyan etti.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Aralık ayında 7 bin 900 lira ödeyen Özyön'ün Ocak faturası 17 bin 400 lira oldu. Özyön, “Bu nedir kardeşim, ayıptır günahtır” dedi ve şunları söyledi: “10. ayda 4 bin 600 TL, 11. ayda 6 bin 400 TL, 12. ayda 7 bin 900 TL, ve bu yıl Ocak ayında 17 bin 400 TL elektrik faturası geldi. Üç aydır her faturaya güzel güzel, usul usul kilitliyorlar. Baktılar ki sesimiz çıkmıyor, ocak ayı faturamızı ikiye katladılar. Koyu bir ‘Reis' taraftarı olarak davaya hizmet ettim. Ama vatandaşın karşısına çıkıp savunacak cümle bulamıyorum.”

Özyon “Bıçak kemiğe değil, iliğe dayandı” dedi ve ekledi: “Erdoğan'ı seviyorum. Ama artık yeter. Kendi isteğimle bu dönem görev almadım. Halktan kopuyoruz. Elektrik faturaları AK Parti ve Erdoğan'a sıkılmış kurşundur.''

(Kaynak)

Etiketler Kamil Özyön recep tayyip erdoğan zam zamlar isyan ak parti
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