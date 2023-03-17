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AK partili Savcı Sayan da istifa etti!

AK partili Savcı Sayan da istifa etti!
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için istifa etti. Sayan, istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini söyledi.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Sayan'ın istifasının kriz yarattığı öne sürüldü. Sayan, Erdoğan'ın isteği üzerine istifa ettiğini belirtti. Erdoğan'ın, vekil olmasını istediğini ifade eden Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" diye konuştu.

İtirazlarla ilgili ise, "'Ağrı'yı Savcı Bey ile kazandık. Kalsa daha iyi' dediler" yorumunu yaptı. Milletvekili olmak ve ulusal siyaset yapmak istediğini belirten Sayan, "Aday olmayacağımı söylemiştim zaten" ifadelerini kullandı. 

Etiketler Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Cumhurbaşkanı adaylık recep tayyip erdoğan ak parti
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