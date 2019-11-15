AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı'na soruşturma şoku !

Üsküdar Yavuztürk mahallesinde bulunan bir alanın orman vasfını kaybettikten sonra hazine adına tescillenip taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapıların yıkım kararını uygulamayan AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında soruşturma izni verildi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmaya izin vermemesi kararını iptal ederek belediye başkanı ve 4 belediye personeli için soruşturma izni verdi.

Avukat Onur Cingil, belediye başkanıyla birlikte 4 personel hakkında ‘görevi kötüye kullanmaktan’ iddianame hazırlanabileceğini söyledi.

SORUŞTURMA İZNİ GEREKÇESİ…

Söz konusu alanda hissedar olan bir Üsküdarlı konuyu yargıya taşıdı. Ancak İçişleri Bakanı yetkili kişiler hakkında soruşturma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararının ardından konu mahkemeye taşındı.

Danıştay Birinci İdare Dairesi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye teknik başkan yardımcısı Abdullah Ayaz, belediye yapı kontrol müdürü Duran Kurnaz, yapı kontrol müdür yardımcıları Bayram Kaya ve Volkan Raşit Özcan hakkında ön inceleme gerçekleştirdi.

Danıştay, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16’ncı maddesi hükmüne yer vererek, “Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapıların kayıt altına alınamayacağı yapı kayıt belgesi verilmeyen yapılarla ilgili yıkım kararlarının ve tahsil edilmeyen idari para cezalarının iptal edilmeyeceğini’ söyledi. Danıştay verdiği kararda şöyle devam etti: “Şikayetçinin hissedarı olduğu taşınmazda üçüncü şahıslar tarafından inşa edilmiş yapıların hukuken korunamayacağı, binaların yıkılmasıyla ilgili belediye görevlilerinin sorumluluklarının devam ettiği…” Danıştay saydığı bu nedenlerden dolayı olayın soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu vurgulayarak oy çokluğuyla ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verdi.

‘SORUMLULAR DAHA OLAYIN BAŞINDAN KORUNUYORDU’

Konuyu Danıştay’a taşıyan avukat Onur Cingil, Danıştay’ın örnek bir karar verdiğini söyledi. Cingil konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Savcılık yeterli delil sonucunda soruşturmayla iddianame hazırlayacak. Bu tip dosyalarda soruşturma izni verilmiyordu.

Asıl mevzu soruşturma izni verilmemesi. Sorumlular daha olayın başından itibaren korunuyordu. Danıştay bu yüzden örnek bir karar verdi. Birim müdürleri için de yıkım kararlarını uygulamadığı için soruşturma izni verdi. Hukuk mücadelemiz sonuç verdi. Sorumlular şimdi soruşturma geçirecekler. Deliller de ortada olduğu için sorumlular hakkında görevi ihmalden iddianame hazırlanacak.”