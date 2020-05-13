AK Partili Yavuz'un 2,5 milyon TL'lik iddiası ortalığı karıştırdı

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, TV264 kanalında Gündem264 programına katılan Ali İhsan Yavuz'un “Bir iş adamı '2-2 buçuk TL verdim ama Sakaryaspor kayıtlarında göremedim diyor" sözleri sonrası açıklamada bulundu.

Aziz Güvener'in sunumuyla gerçekleşen ve TV264 kanalında yayınlanan Gündem 264 programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakaryaspor ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAYITLARDA BU RAKAM YOK"

Yavuz'un sözleri arasında en dikkat çeken detaylardan biri de bir iş adamının 2-2 buçuk Milyon TL gibi bir rakamın yeşil siyahlı kulübe verdiği ancak kayıtlarda bu rakamı göremediği yönündeydi. Yavuz, “Şimdiki arkadaşları ve öncesini tenzih ediyorum ama yer yer bir takım iş adamlarından para alınmış ama bu paraların nerelere gittiği konusunda şaibeler oluşmuştur. Geçenlerde duydum ama kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum canlı yayındayız. Bir iş adamı '2-2 buçuk TL verdim ama kayıtları göremedim' diyor. Ben bu adamın kim olduğunu da biliyorum. Bunlara niye mahal verelim. Şimdiki Cumhur Genç kardeşimizi ve yönetimde olan arkadaşlar biraz üzülecek de onları tenzih ediyorum" İfadelerini kullanmıştı.

"BÜTÜN HESAPLARA HAKİMİM"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Günboyu gazetesinin haberine göre Genç, "Sayın vekilimizin bugün Sakaryaspor'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrası açıklama yapma gereği hissettim. Sakaryaspor Kulübü'nün bütün hesaplarına vakıf olduğum son 2 yıl içerisinde kulübümüze hiçbir iş adamından 2 milyon ya da 2 milyon 500 bin lira giriş olmamıştır" ifadelerini kullandı.