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  3. 13 Nisan 2019 16:07

AK Partili Yazıcı'nın acı gününde tabutu Erdoğan sırtladı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde Yazıcı ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek, eski bakanlar Mehdi Eker, Abdülkadir Aksu, Efkan Ala, Faruk Çelik, Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı belediye başkanları, milletvekilleri katıldı.
Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Mustafa Yazıcı'nın cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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