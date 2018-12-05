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  3. 05 Aralık 2018 09:41

AK Partili Zeybekçi'nin başlattığı rakı tartışmasına ilginç yorum

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin başlattığı "rakı tartışmasına" Habertürk yazarı Murat Bardakçı da katıldı.

AK Partili Zeybekçi'nin başlattığı rakı tartışmasına ilginç yorum
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AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin, İzmir ve içki tartışmaları ile ilgili açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Zeybekci, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" açıklamasını yapmış ve bu sözler tartışılmıştı.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı da bu tartışmaya bugünkü yazısı ile dahil oldu. Bardakçı, "İçkiyi çağdaşlığın sembolü yaptık ya, bravo bize!" başlıklı yazısında tartışmayı eleştirdi.

Zeybekci'nin sözlerini köşesine taşıyan Bardakçı, "Bir kesim içkiyi lâikliğin, çağdaşlığın vesairenin sembolü yaptı! Lâikliğin devamı ve çağdaşlaşma yolundan ayrılmamanın şartlarının başında artık içki geliyor, içen çağdaş, içmeyen yahut alkole karşı olan ise çağdışı!" ifadelerini kullanarak bu görüşü eleştirdi.

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