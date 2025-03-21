AK Partililer ve MHP'liler Meclis'i terk etti, emeklinin bayram ikramiyesi rötar yaptı!

2025 yılında 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen ve tüm emeklilerde büyük hayal kırıklığına yol açan bayram ikramiyelerinin TBMM'de görüşülmesi, AK Parti ve MHP'lilerin oylamaya katılmaması ve TBMM'nin "ara tatil" kararı nedeniyle rötar yaptı..

Türkiye'de tüm emeklilerin müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesi zammı yüzde 33 olarak belirlenmiş ve 2025 yılı için emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 TL'cik zam büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıtını vermişti.

Emeklinin 4.000 TL'li bayram ikramiyesi rötar yaptı

Normal şartlarda emeklilerin 1.000 TL zamlanarak 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri için yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek bu hafta içinde yasalaşması bekleniyordu, ancak öyle olmadı...

TBMM'de çıkan tartışmalar sonrasında AK Parti ve MHP grubu oylamaya katılmadı ve TBMM için tatil kararı alındı ve tüm emeklilerin zamlı bayram ikramiyeleri rötar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası dün ve önceki gün TBMM'de gergin anlar yaşanmıştı.

TBMM toplandı ama...

Dün TBMM Genel Kurulu, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Milletvekillerine verilen 1 dakikalık konuşma bölümünde, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız" sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti sıralarından başka bir milletvekilinin hakaret içeren sözleri üzerine ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.





TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın gözaltına alınan Şükrü Genç ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti ve CHP grupları arasında gerilim yaşandı.

Baykan, konuşmasında şunları söyledi:

"Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Tam aksine bir isimle ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam üç dönem görev yapan önceki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C'ye finansman sağlamaktan tutuklandı. Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz Belediye Başkanlarıyla Maltepe, Ataşehir Belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarında gösterilen tepki, sahiplenme bu isim için her ne hikmetse söz konusu olmadı. Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılı suçlamalardan siz de mi rahatsızsınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var?"

Kolonya şişesini fırlattı

Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

Sırrı Süreyya Önder'in espririsi de ortamı yumuşatmaya yetmedi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından ise Önder, yeni bir kolonya şişesi isteyerek, "Bunu Ali Mahir Beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize fırlatmak için değil, ikram etmek içindir. Size ilk fırsatta bir özür gelirse de ikram edersiniz" dedi.

Söz alan Başarır ise, "Hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içindeyiz. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında, bizim bilmediğimiz, avukatların bilmediği bir dosya hakkında, burada dosya hakkında konuşup bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş 'konuşma lan' diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da kendisine falan gelmedi oraya doğru attım. Ama kızgınız ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapıp tahrik etmenin, gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek suçsuz insanları hedef gösteriyorsa buna tepki verilir. Gelip burada hakaret ediyor, özür de dilemiyorum" dedi.

Önce ara sonra tatil kararı

Önder, birleşime önce yeniden 20 dakika ara verdi ardından da TBMM’nin 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalması kararlaştırıldı.

AK Partili ve MHP'li vekiller yoklamada oy vermedi

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.

AK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı ve tüm emeklilerin bayram ikramiyesi zammı kararı haftaya kaldı...