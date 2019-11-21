AK Partililerin ''şatafatlı'' lüks hayatları Twitter'da ifşa oldu

Türkiye son dönemde muhafazakar zenginlerin yaptığı, gösterişli ve şatafatlı etkinlikleri konuşuyor. Muhafazakar zenginlerin bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid, doğum, halilelik, hoş geldin partisi gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması tartışmalara neden oluyor.

Sosyal medyada ise “AKP çocukları” isimli bir hesap açıldı. Hesapta, AK Partili ya da AK Partili isimlerin yakınları oldukları iddia edilen kişilerin lüks yaşantılarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Ancak hesap açıldıktan sadece birkaç saat sonra Twitter tarafından askıya alındı. AKP Çocukları adlı hesaptaki paylaşımlarda lüks arabalarda, yatlarda çekilen fotoğraflar, partiler, düğün videoları yer alıyordu.

Şu an ise ilgili hesaba erişmek istenildiğinde aşağıdaki uyarıyla karşılaşılıyor.